Çatı katıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Çatı katıdan düşen işçi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale’de çalıştığı 4 katlı binanın çatı katından dengesini kaybederek düşen adam hayatını kaybetti.
Çanakkale'de çalıştığı 4 katlı binanın çatı katından dengesini kaybederek düşen adam hayatını kaybetti.
Kaza, Gelibolu ilçesi Alaaddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Mehmet Ulaş (54), çalıştığı 4 katlı binanın çatı katından dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. İşçi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ulaş, Çanakkale'ye sevki esnasında Lapseki yakınlarında hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı