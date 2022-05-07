Evinin çatı çıkış boşluğunda ipe asılı halde bulundu - Haberler

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Evinin çatı çıkış boşluğunda ipe asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evinin çatı çıkış boşluğunda ipe asılı halde bulundu

Samsun'da ikamet eden 60 yaşındaki bir şahıs, kendi apartmanın 3. katındaki çatı çıkış boşluğunda ipe asılı halde bulundu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde akşam saat 22.00 sıralarında Hüseyin O. (60) yakınları tarafından evinin 3. katındaki çatı çıkış boşluğunda asılı halde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine giden sağlık ekipleri Hüseyin O.'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evinin çatı çıkış boşluğunda ipe asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekkeköy, Samsun, Çay, 3. Sayfa, Haberler

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