Evinin çatı çıkış boşluğunda ipe asılı halde bulundu

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde akşam saat 22.00 sıralarında Hüseyin O. (60) yakınları tarafından evinin 3. katındaki çatı çıkış boşluğunda asılı halde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine giden sağlık ekipleri Hüseyin O.'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa