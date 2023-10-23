Çatalzeytin'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan bir kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Çatalzeytin'de E.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.A. adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU