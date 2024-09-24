Üye Girişi
Haberler

Çatalpınar'da İlkokul Müdürü Ahmet Çok'un Ölümü Eğitim Camiasını Yasa Boğdu

Çatalpınar'da İlkokul Müdürü Ahmet Çok'un Ölümü Eğitim Camiasını Yasa Boğdu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde ilkokul müdürü Ahmet Çok, evinde ölü olarak bulundu. Aile tarafından evin çatı katında cansız bedenine ulaşılan Çok'un intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Eğitim camiasında büyük üzüntü yaratan olay sonrası, Ahmet Çok'un cenaze namazı yarın yapılacak.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde bir ilkokul müdürü evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çatalpınar İlkokulunda görevli 3 çocuk babası Okul Müdürü Ahmet Çok, bir haftalık izne ayrıldı. Evinde iznini geçiren Ahmet Çok'u ailesi evin çatı katında cansız bedenini buldu. Yaşamına son verdiği değerlendirilen Ahmet Çok'un acı haberi okuldaki öğretmen arkadaşları başta olmak üzere tüm eğitim camiasını yasa boğdu. Gerekli olay yeri incelemelerinin ardından Çok'un cansız bedeni ölüm nedenini araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ahmet Çok'un daha önce Çatalpınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yaptığı ve iki ay öncede Ortaköy Okuluna atandığı bildirildi.

Ahmet Çok yarın Çatalpınar ilçesinde düzenlenecek cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Çatalpınar 3-sayfa Eğitim ordu

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

 Erdoğan, BM kürsüsünde BM'yi eleştirdi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?

BM kürsüsünde BM'yi eleştirdi: Katliam şebekesini durdurmak için neyi bekliyorsunuz?

 İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü

İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürdü
Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler

'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Beko Bursaspor hazırlık maçı kaç kaç bitti, kim yendi? Güneş Tutulması ne zaman? Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi? Esenler Erokspor Yeni Malatyaspor maçı CANLI izle! Esenler Erokspor Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Valencia Osasuna maçı CANLI izle! Valencia Osasuna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sevilla Valladolid maçı CANLI izle! Sevilla Valladolid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 24-25 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 24-25 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akbank mobil neden açılmıyor, Akbank mobil ne zaman düzelecek 24 Eylül Salı? Akbank "Bankayla iletişim kurulamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" hatası nedir, çözümü nedir? Akbank çöktü mü? Akbank neden açılmıyor, sorun mu var? 24 Eylül Salı Akbank mobil hata veriyor! Bahar dizisi uyarlama mı? Bahar dizisi hangi diziden, kitaptan uyarlama?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });