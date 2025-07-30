Çatalca'da Şelalede Boğulan Erol Yavuz'un Cenazesi Teslim Alındı

Çatalca'da Şelalede Boğulan Erol Yavuz'un Cenazesi Teslim Alındı
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Çatalca Binkılıç Köyü'nde serinlemek amacıyla girdiği şelalede boğulan inşaat işçisi Erol Yavuz'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan ailesine teslim edildi.

Çatalca'da serinlemek için girdiği Binkılıç Şelale'sinde boğulan Erol Yavuz'un cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Çatalca Binkılıç Köyü'nde inşaat işçisi olarak çalışan Erol Yavuz (44), dün serinlemek için arkadaşıyla birlikte Binkılıç Şelalesi'ne gitmişti. Ardından suya giren Yavuz bir süre sonra dengesini kaybedip gözden kaybolmuştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve JAK ekipleri sevk edildi. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, yaptığı arama neticesinde Yavuz'un cansız bedenine ulaştı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Erol Yavuz'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından Yavuz'un cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Cenaze, ikindi namazına müteakip Tekirdağ Çerkezköy ilçesi Kapaklı Mezarlığı'nda defnedilecek.

"Ayağı kayıp, şelalenin akıntısına düşüp, boğularak vefat ediyor"

Erol Yavuz'un kuzeni Yılmaz Köz, Adli Tıp Kurumu önünde olaya ilişkin konuştu. Köz, "Çatalca Binkılıç'ta inşaatta çalışırken serinlemek için şelaleye giriyor. Şelalenin üst tarafında ayağı kayıp, şelalenin akıntısına düşüp, boğularak vefat ediyor. Serinlemek için öğlenleri gidiyormuş arkadaşıyla beraber. Arkadaşı oradan ayrılıp aracı toparlarken arkasından gelmediğini fark ediyor. Sonra gidip bakıyor, Erol'un cansız bedenini görüyor suyun içinde" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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