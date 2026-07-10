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Çatalca'da kamyonların arasında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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İstanbul Çatalca'da sollama yapan motosiklet, iki kamyonun arasında kalarak ağır kazaya neden oldu. Sürücü ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Çatalca'da iki kamyonun arasında kalan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Çatalca Ormanlı Mahallesi Ormanlı-Hisarbeyli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karacaköy istikametine seyir halindeki Samet Y. (23) yönetimindeki motosiklet, sollama yaptığı sırada aynı yönde ilerleyen iki kamyonun arasında kaldı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Karacaköy Stadı'na götürüldü. Burada hazır bekleyen ambulans helikoptere alınan Samet Y., Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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