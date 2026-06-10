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İstanbul'da bir evden 18 piton, 21 Mısır ve 3 king yılanı çıktı

İstanbul'da bir evden 18 piton, 21 Mısır ve 3 king yılanı çıktı
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İstanbul Çatalca'da bir eve düzenlenen operasyonda, gerekli izinleri bulunmayan 18 piton, 21 Mısır yılanı ve 3 king yılanı ele geçirildi. Yılanlar koruma altına alınırken, şahsa para cezası kesildi.

İstanbul'da bir eve düzenlenen operasyonda gerekli izinleri bulunmayan 18 piton yılanı, 21 Mısır yılanı ve 3 king yılanına el konuldu.

Çatalça ilçesinde bir evde yılan yetiştirildiği ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Evde yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan 18 piton yılanı, 21 Mısır yılanı ve 3 king yılanı tespit edildi. Yılanlar koruma altına alınırken, şahsa para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gelen bir ihbarı değerlendiren ekiplerimiz, kolluk kuvvetleriyle birlikte Çatalca'daki bir evde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan 18 piton yılanı, 21 Mısır yılanı ve 3 king yılanı tespit edildi. Ekiplerimiz tarafından söz konusu yılanlara el konularak, koruma altına alındı. İlgili şahıs hakkında ise idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz olarak bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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