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Çatalca'da boşanma aşamasındaki koca eşini boğazından bıçakladı

Çatalca'da boşanma aşamasındaki koca eşini boğazından bıçakladı
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Çatalca'da bir parkta boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Koca, eşini boğazından bıçaklayarak yaraladı, vatandaşların saldırısına uğrayınca kaçtı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Çatalca'da parkta boşanma aşamasındaki karı koca arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Eşini boğazından bıçaklayarak yaralayan şüpheli, vatandaşların saldırısının ardından olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 13.40 sıralarında Çatalca Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki Adil Beysi ile karısı Damla Beysi konuşmak için millet bahçesinde buluştu. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, şüpheli Adil Beysi yanında bulunan bıçakla eşi Damla Beysi'yi boğazından yaraladı. Saldırının ardından çevrede bulunan vatandaşlar şüpheliye saldırdı. Vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden kaçan zanlı, ormanlık alana doğru kaçarak izini kaybettirdi. Boğazından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerine yakın bulunan zabıta memuru yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Öte yandan, şüphelinin olayın ardından kaçtığı anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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