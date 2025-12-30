'Casperler' suç örgütüne yönelik 223 şahıs hakkında dava açıldı

"Casperlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 223 şüpheliye dava açıldı. Örgütün "Çirkinler" olarak bilinen suç örgütü ile eylem ve fikir birlikteliği kurarak etkinlik alanını genişlettikleri, "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü ile de husumet içerisinde oldukları tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, Bahçelievler başta olmak üzere Bağcılar, Küçükçekmece ilçelerine ve İstanbul genelinde, faaliyet gösteren 'Casperlar' silahlı suç örgütüne yönelik geçtiğimiz günlerde çeşitli adreslere operasyonlar düzenlenmiş ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda, yürütülen soruşturma tamamlandı ve bu soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında, şahısların eylemlerinin ülke çapına yayıldığı, örgütün suç gelirleriyle kazandığı ve toplum üzerinde korku, sindirme ve baskı oluşturmayı amaçladıkları değerlendirildi. Yapılan araştırmalarda, örgütün 2008 ile 2018 yılları arasında etkin olan bazı suç yapılanmalarının dağılmasıyla güç kazanılmaya başlandığı, 2020 yılından itibaren de 'örgüt lideri' konumuna 'Hamuş' kod adlı İsmail Atız öncülüğünde yeniden yapılanma sürecine girildiği belirlendi. Soruşturmada, örgütün 2021 yılı itibariyle yurt dışı merkezli yönetim modelin geçtiği, lider ve yöneticilerin faaliyetlerini büyük ölçüde yurt dışından yönlendirmeye başladığı ortaya çıktı. Öte yandan örgütün, 2023-2024 yılları arasında, 'Çirkinler' olarak bilinen suç örgütü ile eylem ve fikir birlikteliği kurarak etkinlik alanını genişlettikleri, 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütü ile de husumet içerisinde oldukları tespit edildi.

Örgütün hiyerarşik yapısı ortaya çıktı

Yürütülen soruşturma kapsamında, 'Casperlar' suç örgütünün hiyerarşik yapısı da ortaya çıktı. 'Örgüt lideri' konumunda 'Hamuş' kod adlı İsmail Atız'ın bulunduğu, 'örgüt yöneticisi' konumunda ise, 'Burak Bulut, Galava, Ayaz' kod adlı İsmail G., 'Çaki, Çekdar, Can' lakaplı İsa D., Hüseyin Kaan A., Mehmet Erhan A., Serhat B. ve Süleyman D.'nin yer aldığı belirlendi. Soruşturmada, bu kişilerin eylem planlama, silah temini, hücre evi organizasyonu, üye kazanımı, tehdit ve yağma süreçlerinin yönetiminde aktif rol aldıkları belirlendi. Ayrıca, örgüte üye kişilerin ortalama 15-25 yaş aralığında, motosiklet kullanabilen şahıslar olduğu, suça sürüklenen çocukların (SSÇ), baskı, tehdit yoluyla örgütsel eylemlerde kullanıldığı, bu çocuklara ilişkin de soruşturmanın ayrıca yürütüldüğü belirlendi. Ayrıca başsavcılık tarafından yapılan detaylı araştırmada, örgüt üyelerine, barınma, para, silah, sahte kimlik, sahte hat temini sağlanarak örgütle bağlılık oluşturdukları bulgusuna ulaşıldı.

Örgütün AVM işletmecileri ve kuyumcuları hedef aldığı tespit edildi

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda, suç örgütünün AVM işletmecileri, kuyumcular, esnaf ve iş yeri sahipleri, güzellik merkezleri, taksi durakları, fırın, motor ve ayakkabı mağazalarını hedef aldıkları tespit edildi. Örgütün hedef aldığı işletmelerde, haraç kesme, yağmalama, bölgesel hakimiyet kurma, korku ve itaat sağlamak olduğu belirlendi. Yapılan araştırmalarda ise Casperlar örgütünün, 'örgüt propagandası yapmak', 'suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olma', 'kasten öldürme', 'nitelikli yağma', 'nitelikli hırsızlık', 'silahlı tehdit' 'belgede sahtecilik' ve 'kasten yangın çıkarma' olmak üzere yaklaşık 116 eyleme karıştıkları belirlendi. Ayrıca örgütün, 'Daltonlar' suç örgütü ile iktisatlı olarak, Sezer Kaya ve Hüseyin Asil cinayetlerini işledikleri, sosyal medyada silahlı saldırı videoları yayınladıkları ortaya çıktı. Ayıca örgüte yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında yapılan aramalarda, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı olarak silah temin edildiği, eylem sonrası imha veya gizleme yöntemi kullanıldığı tespit edildi.

223 şahıs hakkında dava açıldı

Soruşturma kapsamında, örgüt üyesi şahısların iletişim yöntemleri tek tek incelendi. Yapılan incelemeler neticesinde, şahısların patates hat, yabancı veritabanlı sosyal medya uygulamaları, kod adlarıyla iletişim, yurt dışı GSM hatları, konum göndererek eylemleri sevk ve idare ettikleri belirlendi. Bu iletişim yöntemleriyle ayrıca şahısların amaçlarının takipten kaçmak, delil zincirini kırmak olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 223 şahıs hakkında dava açıldı. Soruşturma kapsamında çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL