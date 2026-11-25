Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de La Espriella, Exito adlı süpermarkette dünden bu yana devam eden rehine krizinin sona erdiğini belirterek, tüm rehinelerin kurtarıldığını ve 1 saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kolombiya'nın Cartagena kentindeki Paseo de la Castellana alışveriş merkezinde bulunan Exito adlı süpermarkette dünden bu yana devam eden rehine krizi güvenlik güçlerinin düzenlediği baskın ile sona erdi. Baskının ardından olay yerindeki komuta merkezinden video mesaj yayınlayan Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de La Espriella, tüm rehinelerin kurtarıldığını ve baskında 1 saldırganın etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Espriella, "Tüm vatandaşlara bildirmek isterim ki Ulusal Polis ile askeri kuvvetler arasında yürütülen olağanüstü ortak operasyon sonucunda, burada Exito'da bulunan tüm rehineler kurtarılmıştır. Bu operasyon kesinlikle kusursuzdu. Cartagena'ya varır varmaz güvenlik güçleriyle yaşananları değerlendirdim ve dediğim gibi son derece başarılı sonuçlanan bu operasyona onay verdim. Saldırganlardan biri etkisiz hale getirildi. Kendilerine teslim olmaları ve rehineleri serbest bırakmaları için fırsat verildi. Bu fırsatı reddettiler ve biz de harekete geçtik; Devlet karar verdiğinde asla kaybetmez. Devleti, hükümeti ya da emekçi vatandaşları diz çöktürmeye kalkışan herkes, bu hükümetten ve güvenlik güçlerimizden ölümcül bir karşılık bulacaktır" dedi.

Rehine krizi

Silahlı saldırganlar, dün Paseo de la Castellana alışveriş merkezinde yüklü miktarda para taşıyan bir aracı soyma girişiminin başarısız olmasının ardından Exito adlı süpermarkete girerek içerideki 30 kişiyi rehin almıştı. Saldırganlar, rehineleri serbest bırakmak için 7 milyar Kolombiya pesosu (yaklaşık 2 milyon dolar) talep etmişti. Saldırganlar devam eden müzakerelerin ardından iki grup halinde toplam 10 kişiyi serbest bırakmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı