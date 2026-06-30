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Çarşamba'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Çarşamba'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun yönünde seyreden N.D. idaresindeki 06 EJC 571 plakalı oto kurtarıcı, şerit değiştirmek istediği sırada aynı yönde ilerleyen A.E. yönetimindeki 05 KL 740 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağacı devirerek karşı şeride geçti. Bu sırada karşı istikamette seyreden H.U. yönetimindeki 55 AHV 555 plakalı hafif ticari araçla da çarpışan otomobil yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü A.E. ile hafif ticari aracın sürücüsü H.U., araçlarda bulunan K.K., C.U., F.U.A., U.A. ve A.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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