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18 yaşındaki kız evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

18 yaşındaki kız evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 18 yaşındaki R.Ö., evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 18 yaşındaki bir genç kız, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi 469. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki R.Ö.'yü evde silahla vurulmuş halde bulan ailesi durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde R.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından R.Ö.'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kızın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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