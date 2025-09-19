Çarşamba Cezaevi'nde Kamyonet Yangını
Samsun'un Çarşamba Cezaevi bahçesinde park halindeki bir kamyonet, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Cezaevi personeli ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Araçtan yükselen dumanları fark eden cezaevi personeli, yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Ancak kısa sürede büyüyen alevler kamyoneti tamamen sardı. Müdahaleye rağmen araç kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa