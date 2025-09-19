Haberler

Çarşamba Cezaevi'nde Kamyonet Yangını

Çarşamba Cezaevi'nde Kamyonet Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba Cezaevi bahçesinde park halindeki bir kamyonet, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Cezaevi personeli ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Samsun'un Çarşamba Cezaevi bahçesinde park halinde bulunan kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Araçtan yükselen dumanları fark eden cezaevi personeli, yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Ancak kısa sürede büyüyen alevler kamyoneti tamamen sardı. Müdahaleye rağmen araç kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İlber Ortaylı'dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş

İlber Ortaylı'dan bir ilimizi küplere bindirecek sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erling Haaland'dan tarihi başarı

Dün gece yaptığıyla "İnanılmaz bir adam" dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.