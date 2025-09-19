Çarşamba Cezaevi'nde Kamyonet Yangını

Samsun'un Çarşamba Cezaevi bahçesinde park halinde bulunan kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Araçtan yükselen dumanları fark eden cezaevi personeli, yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Ancak kısa sürede büyüyen alevler kamyoneti tamamen sardı. Müdahaleye rağmen araç kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN