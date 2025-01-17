Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Katliamları böyle savunmuş! Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı

Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı! Katliamları böyle savunmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, titreyin ve kendinize gelin

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha CHP'ye seslendi

Çarptığı duvarın altında kalan vinç sürücüsü hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarptığı duvarın altında kalan vinç sürücüsü hayatını kaybetti Gaziantep'te bir vinç sürücüsü çarptığı duvarın üzerine çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Çarptığı duvarın altında kalan vinç sürücüsü hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir vinç sürücüsü çarptığı duvarın üzerine çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi Nakliyatçılar Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, 52 yaşındaki Turan Günbaş, site içerisinde çalıştığı esnada kullandığı vinç ile çarptığı duvarın üzerine devrilmesi sonucu araç içerisinde sıkışarak ağır yalarandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çarptığı duvarın altında kalan vinç sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - 3.Sayfa
img

İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı
img

ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede
img

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Canlı anlatım! İlk düdük çaldı

İlk düdük çaldı
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.