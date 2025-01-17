Çarptığı duvarın altında kalan vinç sürücüsü hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir vinç sürücüsü çarptığı duvarın üzerine çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi Nakliyatçılar Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, 52 yaşındaki Turan Günbaş, site içerisinde çalıştığı esnada kullandığı vinç ile çarptığı duvarın üzerine devrilmesi sonucu araç içerisinde sıkışarak ağır yalarandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.