Çarpıştıktan sonra alev alan tır ve kamyon üç kişiye mezar oldu - Haberler

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Çarpıştıktan sonra alev alan tır ve kamyon üç kişiye mezar oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çarpıştıktan sonra alev alan tır ve kamyon üç kişiye mezar oldu Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı Yaralı tır sürücüsü hava ambulansı ile Antalya'ya sevk edildi Tır ve kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tır ve kamyonetin çarpışması...

Çarpıştıktan sonra alev alan tır ve kamyon üç kişiye mezar oldu

Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Yaralı tır sürücüsü hava ambulansı ile Antalya'ya sevk edildi

Tır ve kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tır ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yanarak yaşamını yitirirken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Yaralı, hava ambulansı ile Antalya'ya sevk edildi.

Kaza, Korkuteli-Bozova Karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Korkuteli istikametinden Bucak istikametine giden Ö.K. idaresindeki 15 AAF 500 plakalı tır, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 LK 0582 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan araçlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozöz tarafından söndürüldü. Kazada kamyonet içinde bulunan Kemal İ., Nuh Ö. ve ismi belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yanarak yaşamını yitirirken, tır sürücüsü Ö.K. ağır yaralandı.

Olay yerine gelen hava ambulansı ile Antalya'ya sevk edilen tır sürücüsü Ö.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Kemal İ., Nuh Ö. ve ismi belirlenemeyen kişinin cansız bedenleri ise otopsi için Antalya'ya gönderildi.

Tır ve kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, kaza sonrası Korkuteli-Bozova karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

İhlas Haber Ajansı / Adem Durmaz - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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