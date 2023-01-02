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Çapa makinesine ayağını kaptırmıştı, hastanede hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Çapa makinesine ayağını kaptırmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Aydın'ın Buharkent ilçesinde traktörün arkasındaki çapa makinesine ayağını kaptıran ve ağır şekilde yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde traktörün arkasındaki çapa makinesine ayağını kaptıran ve ağır şekilde yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Menderes Mahallesi Kanal Sokak'ta bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akay Karadana tarlada çalıştığı sırada ayağını traktörün arkasındaki çapa makinesine kaptırdı. Olayı gören Karadana'nın yakınları durumu 112'ye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağını çapa makinesine kaptıran Karadana ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Buharkent Aydın 3. Sayfa Haberler

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