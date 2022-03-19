Çantalarından esrar çıkan iki güzellik uzmanı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çantalarından esrar çıkan iki güzellik uzmanı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Çantalarından esrar çıkan iki güzellik uzmanı tutuklandıADANA Adana'da el çantalarında toplamda 1 kilo 56 gram esrar ele geçirilen iki güzellik uzmanı tutuklandı.

ADANA (İHA) - Çantalarından esrar çıkan iki güzellik uzmanı tutuklandı

ADANA Adana'da el çantalarında toplamda 1 kilo 56 gram esrar ele geçirilen iki güzellik uzmanı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Diyarbakır'dan İstanbul'a seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüsünü şüphe üzerine Sarıçam ilçesinde durdurdu. Ekiplerin otobüste hassas burunlu narkotik köpekle yaptığı arama sonucunda yolculardan kadın R.O. ve S.H.'nin el çantasından iki paket halinde toplamda 1 kilo 56 gram esrar çıktı. Güzellik uzmanı oldukları öğrenilen iki genç kız, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul eden zanlıların "Uyuşturucu taşımanın bu kadar ciddi bir suç olduğunu bilmiyorduk" dedikleri öne sürüldü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce suç kayıtları olmayan iki genç kız, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde sevk etmekten' tutuklandı.

Çantalarından esrar çıkan iki güzellik uzmanı tutuklandı

Çantalarından esrar çıkan iki güzellik uzmanı tutuklandı

Çantalarından esrar çıkan iki güzellik uzmanı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Esrar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title