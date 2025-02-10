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Cansu Canan Özgen'in hesabını boşaltan sahte bankacının cezası belli oldu

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Sunucu Cansu Canan Özgen, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan Mustafa A. tarafından 450 bin lira dolandırıldı. Soluğu savcılıkta alan Özgen şikayetiyle açılan davada mahkeme şüpheliyi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıp 417 bin lira para cezası ödemesine hükmetti.

Ünlü televizyon sunucusu Cansu Canan Özgen, 2023 yılının aralık ayında dolandırıldı. Şüpheli Mustafa A. banka numarasına benzer bir hatla ünlü sunucuyu arayıp hesap güvenliğini gerekçe gösterip talimatlar verdi. Talimatları uygulayan Özgen, özel banka bilgilerine erişen şüpheli Mustafa tarafından 450 bin lira dolandırıldı.

Özgen durumu fark eder etmez banka yetkilileriyle iletişime geçti, hesaplarına bloke konulup savcılığa koştu. Ünlü sunucu ifadesinde, kişilik haklarına yönelik saldırı düzenlendiğini, maddi ve manevi zarara uğratıldığını belirtti.

10 YIL İSTANMİŞTİ

Başlatılan soruşturma sonrası şüpheli Mustafa A. yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa A.'ya 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

İKİ SUÇTAN CEZA ALDI

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Mustafa A. 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı, ayrıca 417 bin lira para cezası ödemesine hükmedildi.

Cansu Canan Özgen'in banka hesabını boşaltan sahte bankacının cezası belli oldu

Cansu Canan Özgen'in hesabını boşaltan sahte bankacının cezası belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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