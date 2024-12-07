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Canlı yayında ilginç anlar! Vileda sopası kullandı

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CNN Türk ekranlarında yayınlanan bir programda konuklardan birinin harita önünde değerlendirmelerde bulunurken vileda sopası kullandı.

Suriye'de yaşanan gelişmeleri canlı yayında harita önünde değerlendiren yorumcu vileda sopası kullandı.

VİLEDA SOPASIYLA ANLATTI

Cnn Türk canlı yayınında ilginç anlar yaşandı. Suriye'de yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği programda harita önünde değerlendirmelerde bulunurken vileda sopası kullandı. Vileda sopasını yorumcuya sunucunun vermesi de dikkat çekti.

Söz konusu anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler, "Durum artık tirajik kara komediye döndü" , "Ucuna bir de bez taksalar, arada stüdyonun temizliği de çıkarmış" , "Çubuk, değnek derken vileda sapı ile zirveyi zorluyorlar" , "Paspası nerede bunun" yorumlarına neden oldu.

Canlı yayında ilginç anlar! Vileda sopası kullandı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGenco:

Bölgelerin mikroplardan silinip süpürüldüğünün vileda sopası ile anlatıp gösterilmesinden doğal bir şey var mı ?

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıKoray GENÇ:

Oklava vereydin abla, vileda sapı tutuşturmuş adamın eline

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