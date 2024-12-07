Canlı yayında ilginç anlar! Vileda sopası kullandı

Suriye'de yaşanan gelişmeleri canlı yayında harita önünde değerlendiren yorumcu vileda sopası kullandı.

VİLEDA SOPASIYLA ANLATTI

Cnn Türk canlı yayınında ilginç anlar yaşandı. Suriye'de yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği programda harita önünde değerlendirmelerde bulunurken vileda sopası kullandı. Vileda sopasını yorumcuya sunucunun vermesi de dikkat çekti.

Söz konusu anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler, "Durum artık tirajik kara komediye döndü" , "Ucuna bir de bez taksalar, arada stüdyonun temizliği de çıkarmış" , "Çubuk, değnek derken vileda sapı ile zirveyi zorluyorlar" , "Paspası nerede bunun" yorumlarına neden oldu.