Yüksel Güran'ın avukatı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Türkiye'nin aylardır gündemine oturan Narin Güran cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın savunmasını üstlenen Avukat Yılmaz Demiroğlu, konuk olduğu bir televizyon canlı yayınında gözyaşlarını tutamadı.
Türkiye'nin aylardır gündemine oturan Narin Güran cinayeti davası karara bağlandı. Mahkeme heyeti anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Davada Yüksel Güran'ın savunmasını üstlenen Avukat Yılmaz Demiroğlu, konuk olduğu bir televizyon canlı yayınında gözyaşlarını tutamadı. Davaya ilişkin ayrıntılar hakkında konuştuğu sırada duygularına hakim olamayan Demiroğlu'nun ağladığı görüldü.
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa