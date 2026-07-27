Haberler

Artvin'de Tünelde Şerit İhlali: Otomobil Motosiklete Çarptı, Anbean Kamerada

Artvin'de Tünelde Şerit İhlali: Otomobil Motosiklete Çarptı, Anbean Kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Hopa ilçesindeki Cankurtaran Tüneli'nde bir otomobilin şerit ihlali yaparak aynı yönde seyreden motosikletin sol gidonuna temas etmesi sonucu motosiklet sarsıldı. Sürücü, dengesini koruyarak kazayı önlerken, otomobil olay yerinden kaçtı. O anlar motosiklet sürücüsünün aksiyon kamerasına yansıdı ve yaralanan olmadı.

Artvin'de tünel içinde şerit ihlali yapan otomobil, aynı yönde seyreden motosiklete temas etti. O anlar motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı.

Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan Cankurtaran Tüneli'nde sollama yapan bir otomobil, aynı yönde seyreden motosikletin sol gidonuna temas etti. Temasın etkisiyle motosiklet kısa süreli sarsılırken, sürücü motosikletini kontrol altında tutarak olası bir kazayı önledi. Otomobil sürücüsünün ise olayın ardından durmadan yoluna devam ettiği görüldü.

Yaşanan anlar motosiklet sürücüsünün aksiyon kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin motosiklete temas ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı görülürken, olayda yaralanan olmadı. Olayla ilgili görüntülerin delil olarak değerlendirilebileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rize'de facianın eşiğinden dönüldü

Facianın eşiğinden dönüldü!
Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı

Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı
Çin'de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı

Bunu hiç beklemiyordu! Gece denize girdi, neye uğradığını şaşırdı
Bakan Göktaş'ı mest eden 'bedava' hizmet: Teşekkürlerimi iletiyorum

Bakan Göktaş'ı mest eden 'bedava' hizmet! Görüntüyü paylaştı

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını üzen Greenwood kararı

Fenerbahçe taraftarını üzen karar!
Jeff Bezos'un kızı kuyruğu atladı! Görüntü kısa sürede gündem oldu

Havalimanında olay görüntü! Kuyruğu atlayan kişi bakın kim çıktı
İstanbul ve Sakarya’da ortak uyuşturucu operasyonu: 339 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul ve Sakarya’da ortak uyuşturucu operasyonu: 8 adrese baskın