Çankırı'nın Yapraklı İlçesinde Yangın: 6 Ev ve Ahırda Maddi Hasar
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında 6 ev ve bir ahırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın, Çiçek köyü Kayapa Mahallesi'nde bir evde başladı ve kısa sürede çevreye yayıldı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında 6 ev ve ahırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, gece saatlerinde Yapraklı ilçesi Çiçek köyü Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 36 personel, 1 iş makinesi ve 9 yangın aracı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken 6 ev ve 1 ahırda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

