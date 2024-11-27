Çankırı'nın Yapraklı İlçesinde Heyelan: Köy Yolu Kapandı
Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki Yakadere köyünde meydana gelen heyelan sonucu köy yolu ulaşıma kapandı. Olay yerine AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edilerek çalışmalar başlatıldı.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde meydana gelen heyelan sebebiyle bir köy yolu ulaşıma kapandı.
Olay, Yapraklı ilçesine bağlı Yakadere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, meydana gelen heyelan sebebiyle köy yolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı belirlendi. İl Özel İdaresi ekiplerince kayan toprak ve kayaların kaldırılması için çalışma başlatıldı. - ÇANKIRI