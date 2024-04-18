Çankırı İl Sağlık Müdürü: İhtiyaç halinde göreve hazırız

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, "İhtiyaç halinde üzerimize düşen her türlü göreve hazırız" dedi.

Saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, yaptığı açıklamada, "Müdürlüğümüz Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde ihtiyaç halinde bölgeye sevk edilmek üzere 25 UMKE personeli, acil müdahale üniteleri, enerji kaynakları, mobil sahra ve barınma çadırları UMKE Koordinasyon Merkezi'miz de göreve hazır bulunmaktadır. İhtiyaç halinde üzerimize düşen her türlü göreve hazırız. Depremi hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - ÇANKIRI