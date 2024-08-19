Çankırı'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

ÇANKIRI - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Meydan köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin ve arazözlerin yangına müdahalesini yaklaşık 1 saattir sürüyor. Yangına havadan müdahale etmek amacıyla helikopter desteği de sağlandı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.