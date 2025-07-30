Çankırı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Çankırı Valiliği, Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü yakınlarında çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. İlk müdahaleyi 132 araç ve 600 personel ile gerçekleştiren ekipler, yangının soğutma çalışmalarını sürdürmektedir. Yangında 18.8 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Çankırı Valiliği, Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü yakınlarında çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Çankırı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz günü saat 12.49'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler yangına ilk müdahaleyi saat 13.07'de gerçekleştirdi. Yangın söndürme çalışmalarında toplam 132 araç ve 600 personel görev aldı. Müdahalede 7 helikopter ile birlikte 125 kara aracı (arazöz, su tankeri, iş makineleri ve destek araçları) aktif olarak kullanıldı. Personelin 210'unun AFAD gönüllüleri, orman gönüllüleri ve akredite STK'lardan oluştuğu belirtildi. Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülürken, şu ana kadar 18.8 hektar ormanlık

alanın zarar gördüğü açıklandı.

Çankırı Valiliği, yangına ilişkin gelişmelerin Sarıkaya köyü ormanlık alanında kurulan Olay Yeri Koordinasyon Merkezi'nden 7 gün 24 saat esasına göre takip edildiğini belirtti. Bölgede muhtemel psikososyal destek ihtiyacına karşı 4 araç ve 20 personel hazır bekletiliyor. Öte yandan Türk Kızılay tarafından yangınla mücadelede görev yapan ekiplere 600 kişilik beslenme desteği sağlandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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