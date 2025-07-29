Çankırı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankırı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Yapraklı ilçesindeki orman yangınının ilerleyişinin durdurulduğunu açıkladı. Yangına hava ve kara ekipleriyle müdahale edilirken, köylüler de destek verdi.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Yapraklı ilçesindeki orman yangınına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm ekiplerimizin gayretiyle şu an itibarıyla orman yangının ilerleyişi durduruldu diyebiliriz" dedi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınına 7 helikopterle havadan, çok sayıda ekiple de karadan müdahale edilirken, köylüler de traktörlerine bağlı tankerlerle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Vali Mustafa Fırat Taşolar, yaptığı açıklamada, "Ankara ve Kastamonu bölge müdürlüklerimiz ile diğer kamu kurumlarımızın gayretiyle, şu an itibarıyla yangının ilerleyişi durduruldu diyebiliriz" dedi.

Taşolar, yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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