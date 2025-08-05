Çankırı'daki Çöplükte Yangın Kontrol Altına Alındı

Çankırı'da atıkların depolandığı çöplük alanında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Çankırı- Ankara karayolu üzerinde bulunan bir çöplükte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöplerin biriktirildiği alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANKIRI