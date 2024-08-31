Çankırı'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Yüzlerce Saman Balyası Yanarak Küle Döndü
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir mandıraya yıldırım düşmesi sonucu yüzlerce saman balyası alev aldı ve yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yıldırımın düştüğü yüzlerce saman balyası yanarak küle döndü.
Olay, Ilgaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir mandıraya yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi neticesinde saman balyaların alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çıkan yangında yüzlerce saman balyası küle döndü. - ÇANKIRI
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