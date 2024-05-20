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Çankırı'da Yangında Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti

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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında anne ve kızı yanarak can verdi. Yangında sadece KOAH hastası yaşlı kadının oksijen tüpü kaldı. Olayın ardından yapılan incelemelerde anne ve kızının cansız bedenine ulaşıldı. Yangında hayatını kaybeden anne ve kızı toprağa verildi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında anne ve kızı yanarak can verdi. Küle dönen evden geriye ise sadece KOAH hastası yaşlı kadının oksijen tüpü kaldı.

Olay, Yapraklı ilçesi Yenice köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanındaki eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının ekipler tarafından söndürülmesi sonrası olay yerinde yapılan incelemenin Ümmühan Kütük'ün (78) ve kızı Gülden Kütük'ün (40) cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan otopsi incelemesinin ardından anne ve kızı, Yenice köyünde dün toprağa verildi.

KOAH hastası yaşlı kadından geriye sadece oksijen tüpü kaldı

Yangında yanarak can veren anne Ümmühan Kütük'ün KOAH hastası olduğu öğrenildi. Yaşlı kadından geriye ise sadece oksijen tüpü kaldı.

"Halamın cesedini balkonda bulduk"

Halasının yanmış cesedini balkonda bulunduğunu söyleyen yeğeni Yakup Karaman,"Burada halam ve kızı kalıyordu. Halam KOAH hastalığından dolayı tüp kullanıyordu. Gece nefes daralmasıyla uyanıp yangını görüyorlar ve balkondan kaçmaya çalışıyorlar. Halamın cesedini balkonda bulduk. Kızının cesedini ise odada bulduk. Köylülerimizle birlikte gece kalkıp ciddi anlamda çaba sarf ettik. Ne yazık ki çaresiz kaldığımız bir olaydı. Halam yaşlıydı ama kızı çok gençti, gariban bir aileydi. Yanarak can vermeleri bizi çok derinden üzdü" diye konuştu.

"Tüm müdahalelere rağmen anne ve kızı kurtaramadık"

Çıkan yangında çok mücadele gösterdiklerini belirten Yenice köyü muhtarı Ahmet Oytukkaya da, "Büyük bir acı yaşadık. Devletimiz, itfaiyesi, jandarması, sağlık birimleriyle en kısa sürede buraya ulaştı. Köylüler ile biz de çok mücadele ettik ama tüm müdahalelere rağmen anne ve kızı kurtaramadık. Büyük bir acımız var çok üzgünüz" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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