Çankırı'da Yangın: Kavak Ağaçları Zarar Gördü, Baraka Kül Oldu

Çankırı'da Yangın: Kavak Ağaçları Zarar Gördü, Baraka Kül Oldu
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Çankırı'nın Korgun ilçesinde bir tarlada çıkan yangında çok sayıda kavak ağacı zarar gördü ve bir baraka kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde alevlere teslim olan çok sayıda kavak ağacı zarar görürken, bir baraka kullanılmaz hale geldi.

Olay, Korgun ilçesi Ova Değirmen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki bir tarlada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bu sırada bölgede devriye için gezen polis ekipleri yangını fark edince durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çok sayıda kavak ağacı zarar görürken, bir baraka da kullanılmaz hale geldi.

Tarla sahibi M.G.'nin kundaklama şüphesini bildirmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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