Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da Yangın Faciası: Ev ve Ahır Küle Döndü

Çankırı'da Yangın Faciası: Ev ve Ahır Küle Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana gelen yangında R.Ç.'ye ait ev, ahır ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve samanlık küle döndü.

Olay, Kurşunlu ilçesi Sivricek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.Ç.'ye ait evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ahır ve samanlığa da sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev, ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli

Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum geldi

 Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor

Denizbank Genel Müdürünün 240 yıla kadar hapsi isteniyor
Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular

Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Acil Durum Bakanlığı seri üretime başlamış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Türkiye Karadağ'ı yenerse ne oluyor? Türkiye grupta 1. olunca ne olacak? Türkiye Uluslar Ligi'nde hangi ligde? İsveç Azerbaycan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İsveç Azerbaycan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Teğmenler ihraç edildi mi? EXXEN canlı izle! (ŞİFRESİZ LİNK) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! Karadağ Türkiye CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galler İzlanda CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galler İzlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TV8 canlı izle! (KARADAĞ TÜRKİYE) TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! TV8 CANLI 4K İZLE Macaristan Almanya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Macaristan Almanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bosna Hersek Hollanda CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bosna Hersek Hollanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karadağ Türkiye 11'i! Türkiye'nin Karadağ maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.