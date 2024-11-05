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Çankırı'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Çankırı'nın Bayramören ilçesinde S.G.'ye ait bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bayramören ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G.'ye ait evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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