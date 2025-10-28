Çankırı'da Yangın: 6 Ev ve 1 Ahır Küle Döndü

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında 6 ev ve 1 ahır küle döndü. Ekipler tarafından söndürülen yangından geriye moloz yığınları kaldı.

Yangın, gece saatlerinde Yapraklı ilçesi Çiçek köyü Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 36 personel, 1 iş makinesi, 9 yangın aracı ve köylülerinde müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken 6 ev ve 1 ahırda maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangından geriye sadece moloz yığınları kaldı.

Yangın ile ilgili konuşan Muhammet Ali Şentürk isimli vatandaş, "Yangın gece saatlerinde meydana geldi. Elektrik direğinin kıvılcım atması sonucu yangının çıktığını düşünüyoruz. Babam gece lavaboya kalktığında durumu fark ediyor. Köylüler traktörleri bölgeden uzaklaştırıyor. İtfaiye kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Babam yangını söndürmek isterken ellerinden yaralandı. Durumu iyi. Çevre ilçelerden de gelen tüm ekipler mücadele etti sağ olsunlar. Valimiz, Kaymakam bey hepsi geceyi burada geçirdi" diye konuştu. - ÇANKIRI