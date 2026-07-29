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Çankırı’da vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı

Çankırı’da vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı
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Çankırı’da polis ekipleri, vatandaşlara broşür dağıtarak iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda uyarıda bulundu.

Çankırı'da polis ekipleri, vatandaşlara broşür dağıtarak iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda uyarıda bulundu.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki iş yerleri ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara, iletişim yoluyla dolandırıcılık gibi olaylara karşı bilgiler verildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlara, dolandırıcılık yöntemleri ve suçluların kullandığı taktikler hakkında uyarılarda bulunulurken, şüpheli durumların ivedilikle emniyet birimlerine bildirilmesinin önemine de dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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