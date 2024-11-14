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Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şahıs Tutuklandı

Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şahıs Tutuklandı
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 4 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ilgaz ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, düzenlenen operasyonda A.Y.H., I.D., T.G.H. ve N.K. yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gerede L tipi ve Bolu T tipi cezaevine gönderildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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