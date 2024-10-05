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Çankırı'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden İki Çocuk Uğurlandı

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Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 14 ve 17 yaşındaki çocukların cenazeleri düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze namazını hayatını kaybedenlerden birinin babası kıldırdı.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybeden iki çocuk son yolculuğuna uğurlandı. Çocuklardan birinin cenaze namazını imam olan babası kıldırdı.

Kaza, 4 Ekim Cuma günü gece saatlerinde Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada, Osman Arılıkaltı (17), Mehmed Said Gümüştekin (14), T.K. (15), H.E.Y. (14), İ.H.Y (14), M.R.B. (13) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde O.A. (17) ve M.S.G.'nin (14) hayatını kaybettiği belirlendi. T.K., H.E.Y., İ.H.Y. ve M.R.B. ise ambulanslarla Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Osman Arılıkaltı ve Mehmed Said Gümüştekin'in cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Mehmed Said Gümüştekin'in (14) cenaze namazını imam olan babası Abdulkerim Gümüştekin kıldırdı. Gümüştekin'in cenazesi defnedilmek üzere Mardin'e gönderildi. Osman Arılıkaltı'nın cenazesi ise ilçe merkezi Hacı Recep Camiinde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

Diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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