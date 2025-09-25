Haberler

Çankırı'da Trafik Denetimlerinde 338 Araç Men Edildi

Çankırı'da Trafik Denetimlerinde 338 Araç Men Edildi
Çankırı'da yapılan trafik denetimlerinde 338 araç trafikten men edilirken, 3 bin 938 sürücüye toplam 11 milyon 891 bin 170 TL ceza uygulandı.

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 338 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 8-22 Eylül tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 338 araç trafikten men edilirken, 3 bin 938 araç sürücüsüne toplamda 11 milyon 891 bin 170 TL cezai işlemuygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
