Haberler

Kontrolden çıkan Tofaş inşaat sahasına uçtu

Kontrolden çıkan Tofaş inşaat sahasına uçtu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'da kontrolden çıkan Tofaş-Fiat marka otomobil, inşaat sahasına uçarak kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan sürücüler için polis ekipleri çalışma başlattı.

Çankırı'da kontrolden çıkan Tofaş-Fiat marka otomobilin inşaat sahasına uçması sonucu meydana gelen kazada araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Abdulhalik Renda Mahallesi Yanlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 BYG 581 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan inşaat sahasına uçtu. Kaza sonrası araçta bulunan kişiler olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İnşaat sahasına düşen otomobil bulunduğu yerden çıkarılırken, polis ekipleri kazaya karışan şahısların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Aralarında Erden Timur'un da olduğu 29 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Dev banka altında rekor için tarih verdi

Dev banka altında rekor için tarih verdi! Bu rakam hayaller kurdurtur
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda çatışma: 3 polis şehit oldu
Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var

Saran'ın yaptırdığı ikinci testle ilgili Başsavcılıktan açıklama
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Bursaspor durmuyor! Bu kez Fenerbahçe'nin eski yıldızına imza attırdılar

Bursaspor durmuyor! Bu kez de Fenerbahçe'nin eski yıldızını aldılar
Tekel bayine kurşun yağdırdı

Tekel bayine kurşun yağdırdı