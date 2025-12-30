Kontrolden çıkan Tofaş inşaat sahasına uçtu

Çankırı'da kontrolden çıkan Tofaş-Fiat marka otomobilin inşaat sahasına uçması sonucu meydana gelen kazada araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Abdulhalik Renda Mahallesi Yanlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 BYG 581 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan inşaat sahasına uçtu. Kaza sonrası araçta bulunan kişiler olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İnşaat sahasına düşen otomobil bulunduğu yerden çıkarılırken, polis ekipleri kazaya karışan şahısların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. - ÇANKIRI