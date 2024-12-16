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Çankırı'da Tarihi Konağın Alevlere Yenik Düşmesi

Çankırı'da Tarihi Konağın Alevlere Yenik Düşmesi
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Çankırı'da gece saatlerinde meydana gelen yangında, 'Ali Demir'in Konağı' alevlere kapıldı ve tamamen küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak geriye yalnızca molozlar kaldı.

Çankırı'da tarihi çıkan yangında tarihi konak küle döndü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangından geriye moloz yığını kaldı.

Olay, gece saatlerinde Alibey Mahallesi Uzunyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'Ali Demir'in Konağı' olarak adlandırılan tarihi konakta henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm konağı sardı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası küle dönen konaktan geriye sadece moloz yığınları kaldı.

Tarihi dokusuyla dikkat çeken konak, Ekim ayında 'Konak Sanat' ismiyle çeşitli sanat dallarının yapılması için hizmete alınmıştı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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