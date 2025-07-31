Çankırı'da Suç Operasyonu: 125 Şahıs ve 9 Göçmen Yakalandı

Çankırı'da Suç Operasyonu: 125 Şahıs ve 9 Göçmen Yakalandı
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Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 125 şahıs ve 9 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, birçok suçtan adli işlem başlatıldı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 125 şahıs ve 9 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Temmuz-28 Temmuz tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 125 şahıs ve 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan operasyon ve denetimlerde "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan 1 şahıs, "teröre bilerek ve isteyerek fon sağlama" suçundan 2 şahıs, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçundan 4 şahıs, "ateşli silahla kasten yaralama" suçundan 3 şahıs, "dolandırıcılık" suçundan 2 şahıs, "hırsızlık" suçundan 4 şahıs, "taksirle yangına neden olma" suçundan 6 şahıs, "nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek" suçundan 5 şahıs," kanuna muhalefet" suçundan 1 şahıs, "yağma" suçundan 2 şahıs, "mala zarar verme" suçundan 26 şahıs, "tehdit ve hakaret" suçundan 65 şahıs, "kasten yaralama" suçundan ise 24 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda ise, 10 adet sentetik galara, 9.65 gram metamfetamin, 34.17 gram sentetik kannobinoid, 12.15 gram esrar ele geçirildi.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 254 araç trafikten men edilirken bin 3 bin 343 araç sürücüsüne toplamda 10 milyon 188 bin 384 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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