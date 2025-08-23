Çankırı'da Şifalı Suya Giren Çift Gazdan Zehirlendi

Çankırı'nın Orta ilçesinde şifalı olduğu iddia edilen suya giren çift, suyla birlikte çıkan gaz sebebiyle zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim (75) ve Şerife Akkoç (80) çiftçi, hemoroit hastalığına iyi geldiği iddia edilen ve yer altından çıkan suya girerek içinde oturdu. Bir süre sonra karı kocanın hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk belirlemelere göre çiftin suyla birlikte yer altından çıkan gaz sebebiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI