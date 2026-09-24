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Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri aranan 58 şahsı yakaladı, 3'ü tutuklandı

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Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri aranan 58 şahsı yakaladı, 3'ü tutuklandı
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Çankırı'da 14-20 Eylül'de polis ve jandarmanın il genelindeki operasyonlarında aranan 58 şahıs yakalandı, 3'ü tutuklandı. Narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 5 şahıs yakalandı, yasal kalış hakkı bulunmayan 6 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 58 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14-20 Eylül tarihleri arasında il genelinde asayiş, narkotik ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 58 şahıs yakalanırken, şahıslardan 3'ü tutuklandı. Öte yandan, ülkede yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 6 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde düzenlenen 4 operasyonda ise 5 şahıs yakalandı. Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda; 88 bin 560 adet dolu makaron, 20 bin adet boş makaron, 10 kilogram kıyılmış açık tütün, 10,24 gram esrar, 2 adet kurusıkı tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden kural ihlali yaptığı tespit edilen bin 873 araç sürücüsüne idari işlem uygulanırken, 167 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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