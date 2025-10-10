Çankırı'da Polis Ekipleri Dolandırıcılığa Karşı Vatandaşları Uyarıyor
Çankırı'da polis ekipleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek üzere broşür dağıttı. Ekipler, esnaf ve halkla yapılan görüşmelerde dolandırıcılığın yöntemleri ve şüpheli durumların bildirilmesinin önemi hakkında uyarılarda bulundu.
Çankırı Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki pazar ve iş yerleri ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara, iletişim yoluyla dolandırıcılık gibi olaylara karşı bilgiler verildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlara, dolandırıcılık yöntemleri ve suçluların kullandığı taktikler hakkında uyarılarda bulunulurken, şüpheli durumların ivedilikle emniyet birimlerine bildirilmesinin önemine de dikkat çekildi. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa