Çankırı'da Pikap Devrildi, Sürücü Yaralandı
Çerkeş ilçesinde kontrolden çıkan bir pikabın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Çerkeş ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. (70) yönetimindeki 53 AAR 217 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa