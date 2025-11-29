Haberler

Çankırı'da Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Çerkeş ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil tıra arkadan çarptı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, D100 karayolu Çerkeş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ö. (75) idaresindeki 34 SMU 24 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Abdullah O. yönetimindeki 33 ATR 930 plakalı tırın römorkuna arkadan çarptı. Kazada, araç sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Seher Özgen yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Seher Özgen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
