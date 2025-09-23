Haberler

Çankırı'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankırı'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Çankırı'nın İçyenice köyünde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Çankırı'da çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Merkez ilçe İçyenice köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazideki otların bilinmeyen sebeple tutuşması neticesinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
