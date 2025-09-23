Çankırı'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankırı'da çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Merkez ilçe İçyenice köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazideki otların bilinmeyen sebeple tutuşması neticesinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI