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Korgun'da Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Korgun'da Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
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Çankırı'nın Korgun ilçesi Alpsarı Göleti mevkiinde çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle makilik ve ağaçlık alana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, vatandaşların desteğiyle yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürerken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde çıkan örtü yangını, makilik ve ağaçlık alana sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Çankırı'nın Korgun ilçesi Alpsarı Göleti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan arazide henüz öğrenilemeyen sebeple örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ağaçlık ve makilik alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Vatandaşların da desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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