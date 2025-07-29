Çankırı'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda ekip, havadan ve karadan müdahale ediyor. Köylüler de tankerlerle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınına, 7 helikopterle havadan ve çok sayıda ekiple karadan müdahale ediliyor. Alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir mücadele sürerken, köylüler de traktörlere bağlı tankerlerle söndürme çalışmalarına destek veriyor. - ÇANKIRI