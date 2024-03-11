Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da Mutfak Tüpü Patlaması Sonucu Yangın: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

Olay, Atkaracalar ilçesi Ilıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 87 yaşındaki Mürvet Dilbaz'ın yaşadığı evde, mutfak tüpünün patlaması neticesine yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, Dilbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi Cumhuriyet savcısı ve ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atkaracalar Çankırı 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Beydağ adayı Mustafa Bekar kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Beydağ belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bergama adayı Halit Gül kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Bergama belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Muğla Marmaris Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Marmaris adayı Ayşe İnanma kimdir? Saadet Partisi Bayraklı adayı Vedat Kolukısa kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Bayraklı belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Muğla Köyceğiz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Köyceğiz adayı Ahmet Ukaş kimdir? Saadet Partisi Bayındır adayı Fatma Dündar kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Bayındır belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Balçova adayı Seyfullah Özbek kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Balçova belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Muğla Kavaklıdere Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Kavaklıdere adayı Adalet Aydın Sözkesen kimdir? Saadet Partisi Aliağa adayı Mahmut Koç kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Aliağa belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yenimahalle adayı Mustafa Aydın kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Yenimahalle belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sincan adayı Öztürk Korkmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Sincan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Pursaklar adayı Seyit Mehmet Karagülle kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Pursaklar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Polatlı adayı Nasuh Reşat Ayar kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Polatlı belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Muğla Fethiye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Fethiye adayı Hasan Yıldırım kimdir? Saadet Partisi Nallıhan adayı Hilmi Aydoğdu kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Nallıhan belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title